Da Roccabruna a Valmala per la tradizionale camminata dell’Epifania

A Roccabruna, il 6 gennaio è ormai una tradizione la camminata dell’Epifania fino al Santuario di Valmaira.



Era infatti una trentina d’anni fa quando un gruppo di amici aveva avuto l’idea: una giornata pensata per stare insieme, unirsi in preghiera, commemorare il significato e vivere momenti di piacevole convivialità.



Gli anni sono passati e, da inizialmente una decina di persone, il gruppo si è, di volta in volta, allargato sempre di più: “Quest’anno siamo al momento una sessantina - raccontano - Chi vuole può ancora unirsi a noi ed è benvenuto/a.”



Domani mattina, il ritrovo è previsto alle ore 8:30 dalla Parrocchia di Maria Vergine Assunta a Roccabruna centro. Da qui si partirà a piedi per un percorso di circa due ore, con arrivo previsto al Santuario di Valmala alle ore 10.30. È possibile, per chi vuole, fare il percorso anche con la propria auto.



Ad accompagnare il gruppo ci sarà don Marco Bruno e presso il Santuario, dopo un momento di preghiera, si vivrà tutti insieme la Santa Messa. La tappa pranzo è prevista al ristorante “Da Piero” (occorre dare il proprio nominativo per la prenotazione) e, per quanti ritorneranno a piedi è prevista una tappa presso il bivacco Sellina.



Per info e prenotazioni:

Giovanni Pellegrino 3348373058

Claudio Garnero 3351243410

Michela Arneodo 3476721601



Beatrice Condorelli