Busca, prosegue la mostra 'Arte e carità' a Casa Francotto

Inizia l’ultimo mese di apertura a Casa Francotto della mostra 'Arte e carità' Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei. Domenica 12 gennaio sono in programma due eventi collaterali, a scelta, nell’ambito dell’iniziativa un biglietto, due eventi.

La prima proposta alle 14,30 è denominata Busca Verticale con la salita sulla Torre della Rossa alla omonima Confraternita. Una possibilità per vedere il centro storico da un’ insolita prospettiva. L’accompagnatore naturalistico accompagnerà per circa un’ora e mezza i visitatori in altri angoli suggestivi della Città.

La seconda proposta a Casa Francotto alle 15,30 è denominata Vox Charitatis un momento con musiche e testi che hanno la carità al centro del messaggio testuale ed espressivo denominato con Pier Luigi Ostuni alla tiorba e Angelo De Leonardis canto e recitazione. Saranno anche presenti i curatori Cinzia Tesio e Bruno Raspini per la narrazione iconografica di alcune opere. Per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione allo 371/5420603.

“Per domenica 12 gennaio abbiamo cercato -dicono dallo staff di Casa Francotto- di promuovere l’arte abbinandola a canti, musica e testi che hanno al centro del messaggio la carità. Una proposta molto innovativa ”.

Si potrà anche continuare a visitare la mostra fino al 9 febbraio (nei giorni e negli orari standard), con visite accompagnate. L’evento espositivo è organizzato dal Comune di Busca- Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Ospedale Civile ed è stata curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini. Per informazioni info@casafrancotto.it.

ORARI

Venerdì dalle 15:30 -18:30

Sabato 10:00 – 12:00 / 15:30 -18:30

Domenica 10:00 – 12:00 / 14:30 -18:30

Biglietteria:

Intero 10 euro, Ridotto 6 euro (buschesi, enti convenzionati, insegnanti, studenti universitari) Gratuito per under 14 e TESSERA MUSEI.

INFO

Telefono 371 5420603 info@casafrancotto.it – www.casafrancotto.it

EVENTI COLLATERALI

È gradita la prenotazione.

* per i possessori della TESSERA MUSEI (ingresso gratuito alla mostra e contributo di 5 euro per eventi collaterali)

DOMENICA 12 GENNAIO

Ore 14,30 BUSCA VERTICALE con salita sulla Torre della Rossa

MUSICA A CASA FRANCOTTO

ORE 15,30 VOX CHARTITHAS con Angelo De Leonardis canto e recitazione – Pierluigi Ostuni Tiorba

Musiche e testi che hanno la carità al centro del messaggio testuale ed espressivo

Interverrà i curatori Cinzia Tesio e Bruno Raspini narrazione iconografica

GIOVEDI’ 16 GENNAIO ORE 13,30

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI INVECCHIAMENTO ATTIVO

RISERVATO PRINCIPALMENTE AI RESIDENTI ULTRASESSANTACINQUENNI DI BUSCA, TARANTASCA, ROSSANA E VILLAR S.COSTANZO

VISITA ALLA MOSTRA DI EMANUELE LUZZATI “TRA FIABA E FANTASIA” PALAZZO SALMATORIS – CHERASCO

PARTENZA DA CASA FRANCOTTO CON PULMAN PER CHERASCO

IL RIENTRO È PREVISTO PER LE 18,00 A BUSCA.

CONTRIBUTO SPESE 5 EURO A PERSONA

DOMENICA 19 GENNAIO

Ore 9,30 Escursione con accompagnatore turistico al Parco del Roccolo (durata di 2h)

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO ORE 15,00

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI INVECCHIAMENTO ATTIVO

RISERVATO PRINCIPALMENTE AI RESIDENTI ULTRASESSANTACINQUENNI DI BUSCA, TARANTASCA, ROSSANA E VILLAR S.COSTANZO

Complesso monumentale S. Francesco – Cuneo

VISITA ALLA MOSTRA CANALETTO VAN WITTEL BELLOTTO

Il Gran Teatro delle Città

IL RIENTRO È PREVISTO PER LE ORE 18,00

CONTRIBUTO SPESE 5 EURO A PERSONA

Visita alla Collezione La Gaia ore 11,00 - 14,00 – 16,00

Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 17,00 Work shop sulla carità. Le buone pratiche della Caritas diocesana.

Le visite abbinate alla mostra relative ai mesi di gennaio/febbraio sono in fase di organizzazione. Verranno comunicate tramite il sito internet www.casafrancotto.it e la newsletter.

Per essere sempre aggiornati visitate il sito www.casafrancotto.it