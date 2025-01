Cuneo, la "Befana del vigile" si terrà in piazza Virginio

Causa maltempo il tradizionale appuntamento con la "Befana del vigile",pomeriggio dedicato all’educazione stradale per bambini e ragazzi, a cura della Polizia locale di Cuneo, non si terrà in piazza Galimberti ma sotto l'ala di piazza Virginio.

Dalle 14 alle 18, verrà allestito sulla piazza un percorso che i ragazzi potranno eseguire con moto elettriche e biciclette, per imparare sul campo le corrette regole di sicurezza stradale. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con gadget e merenda offerti dagli sponsor.

L'evento è gratuito e i fondi raccolti verranno devoluti all'associazione Voglia di crescere, realtà che opera all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.