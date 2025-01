Saluzzo, sul bilancio delle minoranze interviene "Insieme si può": "Punti già presenti nel nostro programma elettorale e frutto del grande lavoro della passata amministrazione"

Prendiamo atto del bilancio tracciato dalle minoranze del Consiglio comunale di Saluzzo di questi primi sei mesi di attività, rilevando con soddisfazione che molti dei loro presunti “cavalli di battaglia” corrispondono in realtà a punti già presenti nel nostro programma elettorale e frutto del grande lavoro della passata amministrazione.

Negli ultimi cinque anni, ad esempio, sono stati più di dieci gli ordini del giorno approvati in Consiglio Comunale per chiedere alla Regione Piemonte il ritorno del treno; altrettanto costante è stata l’attenzione alla viabilità della Saluzzo-Savigliano, al centro anche di questa attuale amministrazione. La viabilità in corso Ancina o il semaforo a Cervignasco, per fare solamente altri due esempi puntuali, erano già stati oggetto della passata amministrazione ed erano nel programma elettorale di “Insieme si può”.

Ci permettiamo, con pacatezza, di suggerire alla minoranza di rivolgersi, su alcune delle tematiche sollevate, agli organi competenti quali il governo nazionale e regionale. Noi lo facciamo, sovente inascoltati, da molto tempo. Ci auguriamo che loro riescano a convincere il governo centrale, ad esempio, a legiferare sul tema del lavoro stagionale in agricoltura, facilitando e regolamentando così l’incontro tra domanda e offerta. Siamo certi che riusciranno a portare il loro contributo anche nel potenziamento della rete dei comuni aderenti al protocollo dell’accoglienza diffusa, esprimendo un approccio concreto al tema della marginalità e precarietà anche abitativa che ha sollevato l'indignazione del consigliere Damiano nell'ultima seduta del Consiglio Comunale.

Con stupore, apprendiamo invece che il presidente della Provincia, Luca Robaldo, incontrerà prossimamente i soli consiglieri di minoranza. Dalla Provincia ci aspettiamo un confronto trasparente e collaborativo con tutti i rappresentanti della città, per affrontare con serietà e unità le sfide del nostro territorio, nell’interesse di tutti i cittadini. Ma siamo certi che anche su questo punto le minoranze ed il presidente della Provincia la pensino esattamente come noi e cercheranno un rimedio.

Il gruppo consiliare "Insieme si può"