Che cosa fa realmente un chimico? Sta sempre in laboratorio oppure può operare anche in ambienti diversi? Lavora da solo o collabora con altri professionisti? In quali settori può essere indispensabile il suo intervento?

Che cosa fanno i nostri figli nelle ore di scuola, in quali ambienti si muovono? Quello che imparano nei laboratori scolastici è replicabile nel mondo reale?

Queste sono alcune curiosità che spesso i genitori hanno riguardo a quanto avviene durante le giornate scolastiche.

Questa volta sono proprio i ragazzi a rispondere e a volersi raccontare, a voler mostrare le loro competenze ed i loro progressi, presentando i progetti realizzati negli ultimi mesi nei laboratori chimici dell'istituto Delpozzo.

Il Dipartimento di CHIMICA vi invita a lasciarvi coinvolgere nelle nostre attività, a dialogare con gli allievi di quello che svolgono nelle ore di lezione in un contesto informale, ad entrare/affacciarvi nel loro mondo, i laboratori della scuola.

Questo incontro fa parte di un ciclo di 4 appuntamenti dedicati alla Chimica ed alle affascinanti storie che sa raccontare. Si tratteranno temi scientifici e di attualità, dialogando con chi questa materia la sta apprendendo per costruirsi un futuro, e con chi invece l’ha studiata e ora la insegna con passione e dedizione ogni giorno, al punto da scrivere libri, per rimanere sempre al passo con la sua infinita evoluzione.

Gli appuntamenti predisposti sono i seguenti:

venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 18,00 nei laboratori di chimica dell'ITIS M. DELPOZZO con gli studenti del triennio dell'indirizzo CHIMICA E MATERIALI https://www.eventbrite.com/e/chi-ha-paura-della-chimica-conosciamoci-meglio-tickets-1127872209139

venerdì 14 marzo 2025 ore 20,30 Aula Magna "Il lungo viaggio verso le origini della vita" prof. Piero Ugliengo , ex allievo dell'ITIS e ora docente presso l'Università degli Studi di Torino

venerdì 28 marzo 2025, "A proposito di energia: pillole di termodinamica per non addetti ai lavori", prof. Bruno Piacenza , ex allievo dell'ITIS, ex docente di chimica presso lo stesso Istituto e attualmente Presidente di Legambiente Cuneo

venerdì 4 aprile 2025, Presentazione del libro "La natura lo fa meglio (e prima)" del dott. Giorgio Volpi, ex allievo ITIS, attualmente tecnico scientifico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Torino

Vi aspettiamo numerosi!

Docenti e studenti del Dipartimento di Chimica e Materiali dell’ITIS DELPOZZO