Fratelli d’Italia in visita alle Forze dell’Ordine di Cuneo e Borgo San Dalmazzo

Oggi pomeriggio una delegazione di Fratelli d’Italia guidata dal presidente provinciale William Casoni ha visitato le sedi della Questura, del Comando dei Carabinieri e del Comando della Guardia di Finanza di Cuneo, oltre al Comando dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.

All’iniziativa hanno partecipato l’onorevole Monica Ciaburro, il consigliere regionale Federica Barbero, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, il sindaco di Valdieri Guido Giordana e la presidente dell’associazione Panta Rei Carla Sapino.

L’obiettivo della visita durante queste festività natalizie era esprimere solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine particolarmente impegnate, come sempre, in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini.

"L'incontro di oggi è stato un momento importante per ribadire il nostro sostegno a coloro che, ogni giorno, lavorano con dedizione per proteggere le nostre comunità locali," ha dichiarato Federica Barbero. "Le Forze dell’Ordine non sono solo garanti della legalità, ma anche custodi di quei valori che costituiscono le fondamenta delle nostre istituzioni. Il loro impegno rappresenta un esempio di coraggio e responsabilità, che dobbiamo difendere e promuovere con forza. La sicurezza non è solo una questione tecnica, ma un valore che unisce e rafforza le comunità. Ho aderito convintamente a questa iniziativa promossa su tutto il territorio nazionale da FdI e colta come opportunità da tantissimi colleghi, anche in provincia di Cuneo, per consentirci di esprimere personalmente quanto sia essenziale costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca, in cui ciascuno possa dare il proprio contributo per il bene comune".

L’iniziativa si è conclusa con parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e un rinnovato impegno politico e umano nel sostenerli. Una giornata significativa che, anche durante il periodo delle feste, ha sottolineato per Fratelli d’Italia, l’importanza di valori come sicurezza, legalità e solidarietà.

Comando della Guardia di Finanza di Cuneo

Comando dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo

Comando dei Carabinieri di Cuneo