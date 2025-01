Tiro con l'arco, ottimi risultati per l’ASD Arcieri Langhe e Roero a Priocca

Si è svolta lo scorso week end nella palestra di Priocca, l’8a edizione del “Trofeo della Befana”, competizione interregionale di Tiro con l’Arco a cui hanno partecipato 30 società, tra cui Fiamme Azzurre, Fiamme Oro e Aeronautica Militare, che hanno portato in gara atleti di indiscusso valore come Alessandro Paoli, Marco Bruno, Chiara Rebagliati e Marco Morello.

Il torneo fa parte del calendario della Federazione Italiana Tiro con l’Arco sulla distanza indoor di 18 mt.

Lusinghieri i risultati per la società di casa ASD Arcieri Langhe e Roero della presidente Monica Mina, che nella classifica a squadre si è aggiudicata il primo posto nella disciplina Arco Compound, categoria junior femminile, con ai primi tre posti Elisabetta Messina, Emma Dutto e Lucia Manfredi, tutte atlete di casa.

Notevole il livello della competizione che sempre nell’Arco Compound ha visto la vittoria di Christian Messina nella categoria Allievi maschile, e il 9° posto di Paolo Dutto nei Master maschile.

Nell’Arco Olimpico 5° posto assoluto per Silvia Gozzellino nella categoria Master femminile, 3° posto per Christian Valsania nella Junior maschile e 20° per Lorenzo Depetris nei Master maschile.

Per quanto riguarda l’Arco Nudo, 6° posto per Barbara Sandron, 9a posizione per Fabrizio Boffa e 11a per Maurizio Giubellino nei Master. Vicinissimo al podio Giovanni Palmieri, 4° nei Senior maschile.

Il prossimo week end, 11-12 gennaio, i giovani arcieri dell’ASD Langhe e Roero saranno impegnati a Cantalupa (TO) nel Campionato Regionale Indoor 2025.