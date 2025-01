Da oggi è cittadino italiano: stamattina in Comune a Cuneo Kujtim Buza ha giurato sulla Costituzione

Stamattina, in Comune a Cuneo, davanti all'assessore Valter Fantino, in veste di ufficiale di Stato Civile, alcuni cittadini stranieri ormai da anni nel nostro Paese sono diventati cittadini italiani, giurando sulla Costituzione e promettendo fedeltà alla Repubblica.

Uno di loro è Kujtim Buza, 31 anni, per tutti Timmy, arrivato in Italia nel 2003, all'età di 10 anni, con la madre e quattro sorelle, per raggiungere il papà, arrivato qui nel 1998, via da un Paese, l'Albania, in quegli anni molto complicato.

Timmy ha studiato, è diventato odontotecnico e poi dentista, andando a studiare proprio in Albania e conseguendo la laurea. Lavora per la Clinica odontoiatrica Salzano Tirone.

Stamattina ha giurato ed è cittadino italiano. Un traguardo che desiderava e che ha riempito di orgoglio i genitori, che tanti sacrifici hanno fatto per lui e per le sue quattro sorelle.

L'assessore Fantino, nel congratularsi con Timmy, ha sottolineato come l'Italia cresca anche grazie agli stranieri che scelgono di costruire il proprio futuro qui, rispettando le leggi dello Stato e la Costituzione.