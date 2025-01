Francesco Goffredo è il nuovo Direttore di Coldiretti Cuneo, la maggiore Organizzazione di imprese agricole con oltre 30.000 associati nella Granda, pari all’85% delle aziende cuneesi operanti in agricoltura.

Trentanove anni, lucano di origine, laureato in architettura, Goffredo ha un’importante esperienza maturata in Coldiretti in diverse regioni italiane. In Lombardia è stato Capo Area Organizzazione della Coldiretti regionale dal 2009 al 2016 e poi Vicedirettore della Coldiretti Como-Lecco dal 2016 al 2018; è stato, in Liguria, Direttore di Coldiretti Genova e Coldiretti La Spezia dal 2018 al 2021, poi nelle Marche, Direttore di Coldiretti Ascoli-Fermo dal 2021 al 2024.

La nomina di Goffredo è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale, riunitosi presso la Sede cuneese nel dicembre scorso, alla presenza del Presidente Enrico Nada, del Capo Area del Servizio Tecnico della Coldiretti nazionale Alessandro Apolito e del Delegato confederale Bruno Rivarossa.

Goffredo succede a Fabiano Porcu, che ha lasciato l’incarico dopo quasi cinque anni di intensa e proficua attività per andare a ricoprire un prestigioso incarico come figura apicale in CAI – Consorzi Agrari d’Italia.

“È per me un onore e una grande responsabilità – dichiara il neo Direttore Francesco Goffredo – assumere il nuovo incarico in una Federazione provinciale di altissimo peso a livello nazionale. Garantirò il massimo impegno, serietà e professionalità. Sarà una stagione in cui lavoreremo a stretto contatto con i soci per rinforzare quel concetto di prossimità che è identitario della nostra Organizzazione; ascolteremo le imprese, daremo loro risposte e creeremo opportunità per renderle sempre più competitive sul mercato”.

“Ho conosciuto un gruppo di dirigenti, capitanato dal Presidente, che manifesta coesione e lungimiranza, un gruppo motivato e proattivo. So di poter contare, poi, su una struttura all’altezza di reggere le sfide quotidiane e di garantire agli associati qualità e tempestività nei servizi. E di sfide ne abbiamo già diverse sul tavolo – ha concluso Goffredo – sia come forza di rappresentanza dell’agricoltura sia come forza sociale, nell’interesse delle imprese e dei consumatori”.

“Diamo il nostro caloroso benvenuto a Francesco Goffredo – è il saluto del Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – che ho già avuto modo di incontrare per fare il punto della situazione e definire le strategie di breve e medio termine su cui lavorare per rafforzare e dare valore all’agricoltura, forza trainante della nostra provincia”.