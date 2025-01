Il bilancio dei Vigili del Fuoco di Alba: 1.478 interventi nel 2024

Sono 1478 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Alba nel corso del 2024, coprendo un ampio ventaglio di emergenze. Il capo del distaccamento Francesco Bordino spiega: "Gli interventi si suddividono in diverse categorie. Abbiamo registrato 194 interventi per incendi, che includono quelli delle auto, sterpaglie e abitazioni. Gli incidenti stradali sono stati 204, mentre i soccorsi a persone si sono attestati a 131".

Tra gli altri interventi emergono le aperture di porte, dissesti statici o idrogeologici (12 casi), e il recupero di animali, con 69 interventi, un dato in aumento rispetto agli anni precedenti. "Abbiamo avuto anche 62 interventi per ascensori bloccati", aggiunge Bordino. Fortunatamente, il 2024 non ha registrato calamità naturali, mentre i falsi allarmi sono stati residuali.

Un aspetto significativo riguarda la struttura organizzativa: "Ad Alba operiamo con 40 vigili permanenti suddivisi in quattro turni da dieci unità ciascuno. Collaboriamo strettamente con i distaccamenti volontari di Bra, Sommariva Bosco, Santo Stefano Belbo, Dogliani e Cortemilia", sottolinea il capo del distaccamento.

Il bilancio di fine anno evidenzia anche sfide infrastrutturali. "Sto portando avanti il lavoro dei miei predecessori, in particolare il progetto per una nuova caserma insieme al comando di Cuneo. I progressi sono rallentati, ma continuiamo a lavorare per migliorare", conclude Bordino.