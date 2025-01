Nucetto, in pensione il Luogotenente Marco Bonanni: i saluti dell'amministrazione

In occasione del consiglio comunale di fine dicembre il sindaco Enzo Dho e l'amministrazione comunale di Nucetto hanno salutato il Luogotenente Marco Bonanni che ha raggiunto il meritato traguardo del "congedo".

"Il Luogotenente Marco Bonanni è stato, è e sarà per tutti noi Nucettesi e per le future generazioni, un fulgido esempio. Siamo come comunità riconoscenti per la sua costante premura e sollecitudine, per la sua competenza, per lo zelo e la sua dedizione con la cui ha svolto il suo non facile compito in questi anni per le nostre comunità".

Con queste parole il sindaco Enzo Dho a nome della cittadinanza Nucettese ha voluto ringraziare il comandante della stazione dei Carabinieri di Bagnasco per il suo operato di questi anni in Val Tanaro.