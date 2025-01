Salute nella terza età: se ne parla nel prossimo incontro con l'Auser presso la Casa del Quartiere Donatello

Anche nel nuovo anno continuano gli incontri con l'Auser, organizzati da Auser Cuneo e Vallate, presso l’ambulatorio infermieristico nella Casa del Quartiere Donatello.

Questi incontri hanno la funzione di socializzare su temi inerenti la salute ma anche su argomenti di interesse vario, culturale o legato a storie di vita.

Nel quarto incontro parleremo della salute nella terza età. Sarà presente il dott. Marco Marabotto, dirigente medico presso la Divisione di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

L’incontro si terrà lunedì 13 gennaio 2025 dalle ore 16,30 alle ore 18 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/L. L’ingresso è gratuito. Chi vorrà potrà fare una donazione per aiutare l’Auser nelle sue attività di accompagnamento.

Il dott. Marco Marabotto è membro della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Ha svolto il ruolo di Direttore F.F. della Divisione di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.