Savigliano: al via le prevendite per due spettacoli teatrali

Si aprono oggi, 7 gennaio, le prevendite per due spettacoli teatrali in programma prossimamente al Milanollo di Savigliano.

Il primo è “Tut per 'n mort”, commedia in piemontese portata in scena da “La corte dei folli Aps” di Fossano, scritta e diretta da Pinuccio Bellone e Lino Grasso. È in programma per venerdì 7 febbraio, alle 21.

Il secondo spettacolo all'orizzonte è “Lapponia”, a cura del Centro Teatrale Artigiano e Torino Spettacoli, per la regia di Ferdinando Ceriani e con, tra gli altri, l'attore Sergio Muniz. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 21 febbraio, alle 21.