Incidenti stradali a Cherasco e Savigliano la sera dell'Epifania: non ci sono feriti gravi

Due incidenti stradali hanno interessato la serata dell'Epifania. Entrambi poco dopo le 20.

Nel primo sinistro, avvenuto alle 20.06, sono state coinvolte due automobili nel comune di Cherasco, sulla Strada Statale 231. Per cause ancora da definire i due mezzi sono venuti a collisione: leggermente feriti i conducenti, per fortuna nessuno in modo grave. Sono intervenuti i ivigili del fuoco con partenza da Alba per la messa in sicurezza dei mezzi, oltre al personale del 118 per le cure alle persone coinvolte.

Alle 20.23, un'autovettura condotta da una donna che viaggiava da sola è finita in una bealera in Strada Maresco, a Savigliano. È intervenuta una squadra in partenza da Savigliano, anche in questo caso per la messa in sicurezza del mezzo. All'arrivo dei soccorsi la donna era però già riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo senza riportare conseguenze