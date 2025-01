Lunedì 13 gennaio ultimo appuntamento di scuola aperta con l'Istituto Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo

L'istituto tecnico per Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo apre nuovamente le sue porte ai ragazzi di terza media con l' ultimo appuntamento in programma lunedì 13 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede di via Fratelli Ramorino 3.



Un servizio di orientamento e accompagnamento rivolto ai ragazzi che a breve dovranno scegliere la scuola superiore da frequentare il prossimo anno scolastico 2025/2026.



Per aiutarli in questa delicata fase della vita, da alcuni mesi sono stati organizzati numerosi appuntamenti utili a conoscere meglio l’offerta scolastica dell'istituto tecnico di Cuneo, oggi CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), i suoi insegnanti e i suoi studenti, che si occuperanno di presentare la scuola ad ampio raggio, con visita guidata nei locali, brevi lezioni e coinvolgenti attività di laboratorio.

Numerosi i riconoscimenti in competizioni a livello nazionale ottenuti in questi anni dall’Istituto per Geometri di Cuneo, che da 4 anni si conferma inoltre al primo posto tra gli istituti tecnici della Provincia nella classifica «Eduscopio» della Fondazione Agnelli per quanto riguarda il successo nel percorso universitario dei propri studenti diplomati.



L'OFFERTA DIDATTICA



Il piano didattico dell'istituto si sviluppa attualmente su cinque anni, con un monte ore settimanali del primo anno di 33 ore che scende a 32 dal secondo fino al quinto. Il triennio si contraddistingue di materie esclusive, caratterizzanti la professione e la sua unicità, quali Progettazione, Estimo, Topografia, Cantiere e Sicurezza. Numerose le attività di laboratorio: disegno tradizionale e digitale, Chimica, Fisica, Progettazione architettonica, Topografia ed esperienze pratiche professionalizzanti con l’uso di applicativi 3D e software BIM, anche attraverso collaborazioni con realtà del territorio dove potersi formare e mettere alla prova.



GLI SBOCCHI

Alla conclusione del percorso scolastico, il conseguimento del diploma offre la possibilità di proseguire gli studi in qualsiasi ambito universitario, sia restando nel settore tecnico specifico (Ingegneria, Architettura, Design…), sia in altri corsi di laurea (la varietà del curricolo consente agli allievi di spaziare notevolmente nella scelta).

Negli ultimi anni, molti studenti diplomati stanno scegliendo il corso di laurea triennale TedCAT con sede a Pavia, laurea triennale abilitante alla libera professione di Geometra, percorso parallelo e alternativo al tradizionale praticantato di 18 mesi con esame abilitante finale per l’esercizio della libera professione.

Il diplomato geometra ha inoltre l’opportunità di orientarsi subito al mondo del lavoro in svariati ambiti (studi tecnici, imprese, figure di cantiere, aziende di settore, consulenze, amministrazioni di condominio, enti pubblici…), dove nell’ultimo periodo le figure tecniche sono davvero molto richieste e l’offerta supera di gran lunga la disponibilità di risorse umane.

Come registrato da Banca d'Italia, la figura del geometra è stata definita “introvabile”, poiché tra le più ricercate per l'attuazione dei molteplici progetti legati al Pnrr, al Piano Nazionale Energia e Clima, agli obiettivi ONU nell'ambito dell'Agenda 2030 e all’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.



PRENOTAZIONI PER SCUOLA APERTA: luisa.barutta@bianchivirginio.it