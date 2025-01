Comicità e musica in scena ad Alba: torna “Dömestica” con Xhuliano Dule

Sabato 11 gennaio 2025, i locali del Döm in Via Giacosa 7 ad Alba si preparano ad accogliere una nuova serata di “Dömestica - Fate come a casa vostra”, il format che fonde comicità e musica in un’atmosfera intima e familiare, come quella di un salotto di casa.

Frutto della collaborazione tra le associazioni culturali Batelman e Spazio Döm, il progetto nasce per valorizzare il luogo d’incontro dedicato ai giovani, proponendo eventi che alternano musica dal vivo e stand-up comedy.

Dopo l’entusiasmo della prima serata, che ha visto protagoniste la comica torinese Serena Bongiovanni e la cantautrice albese Clarice Coehlo, sul palco dello Spazio Döm arriverà il comico veneto-albanese Xhuliano Dule, con il suo nuovo spettacolo Fringo.

Xhuliano Dule è nato in Albania nel 1992 e ha vissuto in Italia fin dall’infanzia. Dopo una parentesi nell’economia e nelle organizzazioni internazionali, ha scelto di dedicarsi alla scrittura e alla comicità, approdando anche alla Silvio D’Amico. Dal 2024 collabora con la trasmissione di La7 Propaganda Live, portando la sua satira tagliente.

Fringo, il suo secondo spettacolo, esplora temi complessi come il politicamente corretto, la povertà, il potere e l’integrazione. Il linguaggio diretto e spietato di Dule racconta una parabola di integrazione che parte dai barconi degli anni ’90 e arriva al lavoro all’ONU, passando per esperienze personali fatte di relazioni, fallimenti e nuove ripartenze. “Uno show offensivo, speriamo”, lo definisce con ironia l’autore.

In apertura di serata si esibirà la cantautrice astigiana Ceciliadalpianetaterra, per aggiungere un tocco musicale alla comicità.

Le porte si apriranno alle 21 e l’ingresso è riservato ai soci Arci, con un contributo associativo di cinque euro. Per informazioni, è possibile scrivere a info.bateman@gmail.com.