La tua scelta, il tuo futuro: iscriviti ai corsi del Centro AFP di Verzuolo

Sei in terza media e non sai ancora quale strada scegliere per il tuo futuro? Scopri i corsi del centro AFP di Verzuolo: la tua occasione per trasformare talento e passioni in una professione concreta!

Un centro formativo all'avanguardia

AFP Verzuolo è il luogo ideale per i ragazzi e le ragazze che vogliono intraprendere un percorso di studi capace di valorizzare le proprie inclinazioni, con un'attenzione particolare ai tempi e alle esigenze individuali. Situato in una struttura moderna e ben attrezzata, il centro è riconosciuto per la qualità della formazione e per il suo approccio pratico e inclusivo.

Scegli il tuo percorso

Presso il centro AFP di Verzuolo puoi trovare corsi progettati per offrirti competenze specifiche e opportunità di lavoro concrete già al termine degli studi. Due i corsi tra i quali scegliere:

un percorso per imparare a diagnosticare e riparare veicoli, con un occhio alle nuove tecnologie e motori ibridi.

Cosa offre il corso:

imparerai a intervenire su parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici, pneumatici e molto altro. Esperienza sul campo: 600 ore di stage in azienda per toccare con mano il mondo del lavoro.

600 ore di stage in azienda per toccare con mano il mondo del lavoro. Modalità duale: alternanza scuola-lavoro con applicazione pratica già dal primo anno.

Al termine, potrai lavorare in officine, reparti di manutenzione di enti pubblici o industrie private, oppure intraprendere una carriera da professionista autonomo.

Il corso ha una durata triennale con la possibilità di proseguimento nel corso di Diploma professionale per Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici.

un corso che abbina competenze tecniche e creative per la lavorazione di metalli, ideale per inserirsi nell'industria meccanica e manifatturiera.

Cosa offre il corso:

dalla lettura del disegno meccanico alla saldatura di precisione, imparerai a costruire e assemblare componenti meccanici utilizzando macchinari all’avanguardia. Esperienza pratica: con 300 ore di stage al terzo anno, entrerai in contatto diretto con le aziende del settore.

con 300 ore di stage al terzo anno, entrerai in contatto diretto con le aziende del settore. Sicurezza e qualità: acquisirai le competenze per lavorare rispettando le normative di sicurezza e garantendo prodotti di alta qualità.

Potrai lavorare in officine e industrie specializzate nella produzione di strutture elettrosaldate, nella lavorazione di lamiere e profilati, o nell'assemblaggio di componenti meccanici.

Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione [sede AFP di Dronero].

Perché scegliere AFP Verzuolo?

Formazione su misura: i corsi sono pensati per adattarsi ai tuoi ritmi di apprendimento e aiutarti a sviluppare le tue potenzialità al meglio.

i corsi sono pensati per adattarsi ai tuoi ritmi di apprendimento e aiutarti a sviluppare le tue potenzialità al meglio. Focus sulla pratica: con laboratori moderni e stage aziendali, avrai sempre le mani in pasta per imparare sul campo.

con laboratori moderni e stage aziendali, avrai sempre le mani in pasta per imparare sul campo. Supporto costante: docenti qualificati ti guideranno passo dopo passo, sostenendoti in ogni momento del tuo percorso.

CONTATTI

Centro di Verzuolo

CODICE MECCANOGRAFICO CENTRO DI VERZUOLO: CNCF002009

+39 0175 86471

lara.reineri@afpdronero.it

