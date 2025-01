Da Rimini a Samarcanda: anche un cuneese nel team che attraverserà l’Eurasia in moto

Un viaggio in moto che è molto più di un semplice itinerario: è un’esperienza di vita, un tuffo nelle culture locali e una sfida personale. Questo è il progetto ideato dal team di “Gas Aperto Rimini”, un gruppo di cinque appassionati motociclisti che, dal 1° maggio al 10 giugno 2025, percorreranno l’Eurasia per raggiungere la leggendaria Samarcanda, in Uzbekistan. Tra loro, tutti romagnoli, un solo elemento "straniero": a bordo della sua KTM Super ADV ci sarà anche Davis Casagrande, 52enne cuneese. Appassionato di moto, viaggi e cibo, realizzerà il sogno di un viaggio extra continente grazie ai suoi amici riminesi.

Un itinerario leggendario

Seguendo le tracce dell’antica Via della Seta, il percorso attraverserà 11 nazioni, tra cui Turchia, Iran, Turkmenistan e Kazakistan. Ogni chilometro sarà un incontro con la storia, la natura e le tradizioni di popoli che da millenni intrecciano legami culturali tra Oriente e Occidente. Samarcanda, simbolo di avventura e scoperta, è la meta finale: un luogo che da sempre evoca fascino e mistero per i viaggiatori.

Gli obiettivi del viaggio

Non è solo una sfida su due ruote, ma anche un’occasione per promuovere un turismo responsabile. Il team si propone di immergersi nelle tradizioni e nelle culture locali, sostenere le comunità locali soggiornando in strutture familiari e acquistando prodotti artigianali e documentare il viaggio con foto, video e racconti condivisi sui social media, ispirando altri viaggiatori a seguire i propri sogni.

Perché Rimini-Samarcanda?

«Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo la prima pagina», recita uno dei motti del gruppo. Il progetto è nato dal desiderio di spingersi oltre i limiti personali e tecnici, esplorando territori lontani e affrontando imprevisti con il bagaglio di esperienze accumulate in anni di viaggi.

Un’avventura per tutti

Questo viaggio non è solo un sogno per i motociclisti del team, ma una fonte di ispirazione per chiunque voglia intraprendere il proprio percorso verso mete ambiziose. Come dimostrano i protagonisti, i grandi obiettivi si raggiungono un passo, o meglio, un chilometro alla volta.

Seguite “Gas Aperto Rimini” su Instagram @travlsroadracer o su Facebook @casagrande davis per non perdervi gli aggiornamenti di questa straordinaria avventura!