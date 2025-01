Free flow sull'autostrada Asti-Cuneo, il quesito di un lettore: "Non si fa un po' la figura dei retrogradi ad opporsi a queste novità?"

Riceviamo e pubblichiamo.



"Riguardo alle polemiche relative ai disservizi per il pagamento fre-flow sulla Cuneo-Asti, a me pare che nel complesso si stia gonfiando un caso che quasi non esiste.

Sul sito dell'autostrada in questione ci sono ben sei sistemi di telepedaggio abilitati. In Italia non c'è più il monopolio e avere a bordo un dispositivo automatico non ha un costo proibitivo per nessuno. Dopo di che, certo si possono semplificare al massimo le procedure per chi deve pagare il transito successivamente, ma è indubbio che il diffondersi del free-flow presuppone che vi sia una larga parte dell'utenza dotata di telepedaggio.

Non si fa un po' la figura dei retrogradi ad opporsi a queste novità? La tecnologia aiuta, anche a basso costo, utilizziamola, perchè se i nostri progenitori avessero ragionato così, si vivrebbe ancora sulle palafitte!"