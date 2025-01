Saluzzo, sabato 11 gennaio porte aperte all’asilo San Giuseppe

Sabato 11 gennaio l’Asilo San Giuseppe torna ad aprire le porte per fare conoscere la propria offerta formativa.

Dalle 9 alle 12 nella sede in corso Piemonte 56 saranno presenti le maestre con i componenti del consiglio di amministrazione per poter accogliere i genitori con i loro piccoli allo scopo di presentare la struttura e le sue peculiarità, oltre a rispondere a tutte le domande relative all’inserimento e alle iniziative della scuola, studiate per i più piccoli. .

Dalla ricca proposta di laboratori, all’inglese, alle svariate attività outdoor, con un’attenzione sempre al rapporto con le famiglie, in linea con il progetto formativo del “San Giuseppe”.

Saranno presenti anche le cuoche a disposizione per far visitare la cucina interna, dove vengono preparati quotidianamente non solo i pasti, ma anche le merende per i bimbi, tutto secondo il piano alimentare più consono alle loro esigenze e alla loro crescita sana.

"Vi aspettiamo" invita don Dario Ruà, direttore della struttura.