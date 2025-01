Peveragno, auto fuoristrada in via Belvedere: una donna coinvolta

Incidente stradale in frazione San Magno a Peveragno, nella tarda mattinata di oggi (giovedì 9 gennaio).

Coinvolta un’unica automobile, uscita di strada per cause e con dinamica ancora da determinare mentre percorreva via Belvedere, nei pressi della grande rotonda di collegamento tra l’abitato del paese, la frazione di San Lorenzo e l’abitato della vicina Boves.

Illesa la donna alla guida. I soccorsi – sanitari, carabinieri e i vigili del fuoco di Cuneo – sono stati allertati da alcuni altri automobilisti di passaggio.