A Pagliero, in ala Valle Maira, c'è la Festa di Sant'Ant'Antonio

Il tempo passa ma le tradizioni restano, domenica 19 gennaio ritorna la festa di sant’Antonio, importante momento di incontro per gli ormai pochi residenti e quanti che, pur abitando altrove, a Pagliero non mancano di tornare per questa occasione.

Il momento principale sarà come sempre la messa alle ore 10,45 presso la vecchia chiesa dedicata a sant’Antonio e a seguire ” l’incanto”(vendita all’asta dei prodotti e oggetti offerti) sul piazzale antistante. La funzione religiosa e l’incanto saranno allietati dai canti della corale “La Reis”.

Per quanti desiderano raggiungere Pagliero con una salutare camminata con colazione offerta dagli organizzatori lungo il percorso l’appuntamento è a san Damiano Macra in piazza alle ore 9. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra dei maestri scalpellini fratelli Zabreri

Per Informazioni in merito alla festa e alla camminata: Giovanni 335 6507759, Marco 3498638229, Paolo 3486700859