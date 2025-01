Iren mezza maratona internazionale delle due perle

Un weekend di corsa! Al Via sabato 11 gennaio alle ore 15,00 da Piazza Vittorio Veneto di Santa Margherita Ligure la “Isolani Portofino Run” e la “CorriSanta” aspettando domenica 12 gennaio la 18° edizione della “Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle” (partenza ore 9,00).

Duemila i partecipanti che potranno godere di panorami mozzafiato fra le due perle del Tigullio. Fra i tanti anche atleti dalla Francia, Spagna, Norvegia e addirittura Stati Uniti.

La CorriSanta – Family Run è una manifestazione ludico sportiva aperta a tutti con partenza alle ore 15,00 di Sabato 11 gennaio da Piazza Vittorio Veneto, sotto il castello con arrivo in Piazza Martiri della Libertà sul Lungomare di Santa Margherita Ligure. Chi non si è iscritto online potrà farlo anche il giorno della gara presso il Palazzetto dello Sport in Piazza Roccatagliata. Title Sponsor della 5° edizione Latte Tigullio (Centro Latte Rapallo) e Grondona Pasticceria Genovese

A seguire pochi minuti dopo le ore 15,00 di Sabato da Piazza Vittorio Veneto la partenza della Isolani Portofino Run, la dieci chilometri giunta alla sua 12° edizione. Dal 2018 anche Memorial Antonella Guzzi. Alla Portofino Run, corsa competitiva possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto i 16 anni. Il percorso prevede la strada provinciale con giro di boa in piazzetta a Portofino e ritorno a Santa Margherita Ligure con arrivo nei giardini del lungomare.

La grande attesa è per la 18° edizione della Iren Due Perle International Half Marathon che partirà da Viale Andrea Doria a Santa Margherita Ligure alle ore 9,00 di domenica 12 gennaio, con il suo suggestivo percorso originale lungo la strada provinciale costiera, in direzione Portofino con passaggio nella famosa piazzetta. Passaggio a Santa Margherita per un secondo passaggio a Portofino per poi arrivare presso i giardini di Piazza Martiri della Libertà dove sono collocati in zona arrivo il ristoro e il palco premiazioni.

Fra gli atleti attesi all’edizione della maggior età della Iren Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle: Sofiia Yaremchuk, attuale primatista nazionale di maratona e mezza maratona, Valeria Straneo, vicecampionessa europea di maratona e detentrice dell’attuale record della corsa, Sarah Giomi e Giulia Sommi. Fra gli uomini atteso l’emiliano Tommaso Manfredini per la prima volta su questo percorso ma fra i top runner italiani più accreditati.

Come in tutte le manifestazioni organizzate dall’Atletica Due Perle, per i partecipanti ci sarà modo all’arrivo anche in questa occasione di contribuire con un’offerta all’associazione Ignesa del genovese Padre Felice, che è impegnata da tempo nella costruzione di spazi scolastici e sanitari nel lontano Togo. L’intero incasso della CorriSanta sarà inoltre devoluto all’Associazione Ignesa.

Importante la collaborazione delle due amministrazioni comunali coinvolte, Santa Margherita e Portofino. Ricordando anche l’impegno di Regione Liguria insignita del titolo Regione Europea dello Sport 2025 nel proseguimento di un percorso avviato l’anno passato con Genova Capitale Europea.

E lo sport sarà anche una grande festa con animazione e musica sul palco di Piazza Martiri della Libertà sul Lungomare di Santa Margherita Ligure con Gianni Rossi.

Si ringraziano gli sponsor Iren (Gold Sponsor); Porto Carlo Riva; Astoria Wines (Silver Sponsor); B&B hotels (Bronze Sponsor); Isolani (Title Sponsor Portofino run); Latte Tigullio e Grondona (Title Sponsor Corrisanta); Calizzano acqua minerale (Official water).

Partner comunicazione: Relaxioni in collaborazione con Radio Babboleo e Morenews; Partner tecnico Myrun; partner ufficiali Progetto postura, Gelmi comunicazione Cna, e Liguria 2025.