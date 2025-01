Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, Italia e Francia viaggiano su due binari diversi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Viaggiamo su due binari sulla ferrovia Ventimiglia-Cuneo. Il primo quello Nazionale con l’ottima notizia della rettifica ( non ancora finale) della Convenzione e l’altro quello sul territorio locale. L’accordo internazionale è indispensabile e di grande valenza mediatica grazie alla gestione diretta e in primis del Ministero Italiano e sotto il profilo politico con una forte “ copertura “ da parte del sottosegretario ligure onorevole Edoardo Rixi. Quindi sapere che la linea è nella lista buona del Governo Nazionale è cosa buona.

Ma resta un buco sul fronte francese, come ha dimostrato la visita recente del neo ministro ai trasporti Tabarot al Tenda, alla presenza di tutte le autorità regionali e locali.

Malgrado la sua provenienza territoriale favorevole ( politico della Costa Azzurra e grande conoscitore della Val Roya ) non ha trovato parole per la Ferrovia delle Meraviglie.

Malgrado i buoni rapporti tra Italia e Francia, da luglio la linea è ostaggio di un solerte funzionario della stazione di Breil, che con la sua puntuale astensione al lavoro, manda alle ortiche un collegamento internazionale . Tutto ciò nella totale indifferenza delle istituzioni italiane e nel caos totale dei poveri viaggiatori.

Sergio Scibilia, presidente di AgB