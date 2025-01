L’azienda Falco Fratelli cerca un idraulico

Sei un idraulico/lattoniere con una forte passione per il tuo mestiere? Cerchi un ambiente organizzato, stimolante, in cui crescere professionalmente ed economicamente? Falco Fratelli srl è la tua nuova opportunità dal 2025!

Chi siamo

La Falco Fratelli srl ha sede in Boves. Abbiamo cantieri stabili in molte realtà del territorio cuneese e albese. Lavoriamo in diversi settori idraulica, lattoneria, coperture e impermeabilizzazioni.

Perché lavorare con noi

La nostra azienda è in fase di espansione, siamo consapevoli che la nostra crescita sia possibile grazie alle competenze e alla professionalità dei nostri dipendenti. Il nostro personale è altamente formato e qualificato, investiamo continuamente in corsi per ottenere qualifiche per l’utilizzo dei mezzi di lavoro, la sicurezza in opera e l’uso di nuovi materiali e tecnologie: la preparazione e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.

Cosa offriamo

Inserimento diretto in azienda.

Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Percorsi di formazione e opportunità di crescita professionale.

Candidati ora! Spedisci il tuo curriculum o contattaci al seguente indirizzo e-mail info@falcofratelli.it

Visita il nostro sito www.falcofratelli.it