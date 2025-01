"Dalle Langhe alle Ande": a Racconigi padre Serafino Chiesa racconta la sua missione in Bolivia

Venerdì 17 gennaio, alle ore 20:45, presso il Museo della Seta in Piazza Burzio a Racconigi , si terrà un incontro speciale con padre Serafino Chiesa, missionario salesiano attivo in Bolivia. L’evento sarà un’occasione per ascoltare la testimonianza di una vita dedicata ai più poveri e per conoscere il suo impegno a favore delle comunità delle Ande.

La missione di padre Serafino si è concretizzata in un sogno ambizioso: offrire un futuro migliore ai contadini e ai minatori di Kami, una località situata a 4.000 metri di altitudine. Qui, sfruttando l’acqua del fiume Ayopara, il missionario ha promosso la costruzione di una centrale idroelettrica. Questo progetto, ancora in fase di completamento, rappresenta una fonte vitale di sviluppo per tutta la regione. La centrale idroelettrica, una volta terminata, permetterà l’elettrificazione dell’intera area, migliorando sensibilmente la qualità della vita delle comunità locali. Già ora, la parte funzionante della struttura genera un surplus energetico che viene venduto all’ente statale boliviano. I proventi sono destinati a sostenere le attività della missione: l’ostello, le attività agricole, la manutenzione delle strade e le comunicazioni radio, fondamentali per questa zona remota e difficile da raggiungere.

L’incontro è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Fondo di Solidarietà, il Museo della Seta, l’Associazione Mandacarù e l’Associazione giovanile Tocca A Noi. Inoltre, sul sito ufficiale delle Missioni Don Bosco è possibile effettuare donazioni per sostenere il progetto, che mira ad aiutare le popolazioni Aymara e Quechua della regione. La serata al Museo della Seta sarà un momento di riflessione, solidarietà e ispirazione, un’occasione per scoprire come la determinazione e la fede possano trasformare la vita di intere comunità, portando sviluppo e speranza persino nelle zone più remote del pianeta.

Padre Serafino Chiesa è nato a Santo Stefano Roero il 10 febbraio 1949, sesto di dieci figli. Partito per Kami il 2 gennaio 1985, si è messo al servizio di una missione tanto necessaria quanto ardua, affrontando le sfide di un territorio impervio e isolato. “Lavorare in un luogo dove per mesi ci sono fango e strade impraticabili è molto duro” - racconta padre Serafino - “Per rifornirsi bisogna raggiungere la città più vicina, a cinque ore di macchina. Ma il nostro impegno non può essere tradito: abbiamo acceso una speranza nel cuore della gente di Kami, e dobbiamo restare fedeli a questa promessa