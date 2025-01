La Magia del Natale a Pagno con la premiazione delle Natività più belle

Tradizione, creatività e spirito comunitario: così la Valle Bronda ha celebrato il Natale.La quinta edizione della “Gara dei Presepi” di Pagno, dedicata alla memoria di don Giuseppe Aimar, compianto parroco della valle Bronda, ha illuminato il periodo natalizio con un’esplosione di arte e ingegno. Organizzato dal Comune di Pagno in collaborazione con l’Associazione “Ala Veja”, l’evento ha ospitato 25 presepi artigianali, esposti dal 15 dicembre nei locali dell’Ala Veja.

La manifestazione ha attratto numerosi visitatori, trasformandosi in un appuntamento imperdibile per gli appassionati del Natale.

Gli organizzatori affermano: “Desideriamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti al nostro Concorso presepi, che è ormai un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità. Ogni anno, questo evento illumina i cuori, unendo tradizione e spirito di condivisione in un’atmosfera magica e di meraviglia per tutti".

Gli organizzatori hanno ringraziato calorosamente i partecipanti, sottolineando come la “Gara dei Presepi” sia ormai un evento simbolo del Natale in Valle Bronda. Un’occasione che ogni anno rafforza il legame tra tradizione e comunità, regalando un tocco di magia al periodo più atteso dell’anno.

La competizione, suddivisa in cinque categorie (bambini e ragazzi fino ai 14 anni, adulti, scuole dell’infanzia e nidi, scuole primarie, associazioni), ha premiato originalità e impegno, sottolineando come la tradizione si possa sposare con l’innovazione.

I VINCITORI

La premiazione si è svolta il 6 gennaio, dopo la messa dell’Epifania celebrata dal parroco don Beppe Dalmasso. Tutti i partecipanti hanno ricevuto premi e attestati, con menzioni speciali per le opere più significative.

Categoria Adulti

Il primo premio è stato assegnato a Eligio Perotto con il presepe “In cammino verso Betlemme”. Un riconoscimento speciale per fantasia e impegno è andato a Sofia Alberto con “Christmas Park”.

Categoria Bambini e Ragazzi

Primo posto: Pietro Nicolino con “Un Natale tra i tappi”

Secondo posto: Michela Valla con “Natività sulla slitta”

Terzo posto: Elena Alberto con “Presepe di ghiaccio”

Categoria Scuole

Vincitore: Scuola dell’Infanzia di Martiniana Po con “Natale in plastica”

Secondo posto: Infanzia di Envie con “Tante case nel presepe”

Terzo posto: Primaria di Pagno con “Presepe a colori”

Categoria Associazioni

Residenza Tapparelli di Saluzzo con “Un Natale da leggere”

Rsa Villa dei Tigli di Cavour ha conquistato il pubblico con “La storia più bella”.