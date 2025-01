Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Alba, nella scorsa notte, in seguito alla segnalazione di un'auto in fiamme in Strada Statale 231.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o ustionata: è stato lo stesso proprietario della vettura a dare l'allarme, attorno alle 2, resosi conto del principio di incendio.

Sul posto la squadra permanente di Alba che ha domato le fiamme.

Saranno i Carabinieri ad accertare le cause di quanto accaduto.