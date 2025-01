Cordoglio a Ceva per la scomparsa di Gloria Bono

Profondo lutto a Ceva per la scomparsa di Gloria Bono, che si è spenta all’ospedale “Poveri Infermi”, all’età di 62 anni. Figlia dello storico e compianto pasticcere Stefano Bono, lascia la sorella Tiziana, infermiera del 118, con il marito Gian Franco e figli Samuele e Veronica.

"Ricordo la figura di Gloria, insieme alla sua famiglia, quando da bambino i miei genitori mi portavano a prendere la cioccolata calda nei pomeriggi invernali - la ricorda il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. Per anni lei e la sua famiglia hanno gestito lo storico Bar Bono, uno dei caffè storici della Provincia di Cuneo. Mi unisco al dolore dei famigliari, in particolare della sorella Tiziana con la quale ho condiviso per anni il lavoro sull'emergenza sanitaria. L'Amministrazione Comunale tutta manifesta la propria vicinanza in questo triste momento".

La veglia di preghiera si terrà domenica alle 17.30 nella parrocchia di San Marco alle Mollere di Ceva dove lunedì 13 gennaio alle ore 10.30 saranno celebrati i funerali nella Parrocchia di S. Marco alle Mollere di Ceva. La famiglia ringrazia fin d'ora quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera, non fiori ma eventuali offerte per la ricerca oncologica.