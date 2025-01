Furto con esplosione al bancomat della Cassa di Risparmio di Fossano a Cervere

Alle 4 del mattino di oggi, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Fossano in via Mazzini, a Cervere. L’assalto è stato compiuto utilizzando un ordigno artigianale, conosciuto come “marmotta”, che ha provocato una violenta deflagrazione.

La forza dell’esplosione ha svegliato molti residenti delle abitazioni vicine, mentre i ladri si sono rapidamente dileguati a bordo di un’autovettura. Nonostante siano riusciti a prelevare alcune banconote, il bottino è rimasto parziale grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dei Carabinieri che erano già in pattuglia nella zona. L’immobile della filiale, che ha subito dei danni allo sportello, è risultato agibile.

L’entità del denaro asportato è ancora in fase di verifica da parte dell’istituto di credito. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per risalire all’identità degli autori dell’assalto.