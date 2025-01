A Ceva il progetto Open Space apre i campi dell'oratorio

Proseguono le attività previste dal progetto “Open Space”, avente come capofila il Comune di Ceva, finanziato da Fondazione CRC all’interno del bando Spazio Giovani e volto a portare nelle comunità luoghi per l’animazione giovanile. I giovani cebani hanno infatti la possibilità di trascorrere insieme due pomeriggi alla settimana in uno spazio a loro appositamente dedicato.

Tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30 i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni possono frequentare lo Spazio Giovani allestito presso la Sala 2 del CFP, in via XX Settembre 9; qui troveranno uno spazio per studiare e fare i compiti, ma avranno anche la possibilità di divertirsi e condividere attraverso giochi e attività di gruppo ludico-ricreative.

Il venerdì dalle 15 alle 17, invece, il progetto “Open Space”, in collaborazione con la parrocchia di Ceva e con il supporto degli operatori della Cooperativa Valdocco, apre i campi dell’oratorio. I campi presenti nell’oratorio parrocchiale permettono quindi ai ragazzi di trascorrere del tempo all’aria aperta e, per chi lo voglia, di svolgere attività sportiva. Ricordiamo inoltre che proseguiranno fino a giugno, nei pomeriggi di giovedì e venerdì, le attività di doposcuola.

Il martedì mattina invece lo Spazio Giovani ospita un’attività di alfabetizzazione per sole donne. Nel corso dell’anno scolastico i partner di progetto proporranno a ragazzi e famiglie ulteriori attività attualmente in fase di definizione, così da ampliare l’offerta extrascolastica ed extracurricolare sul territorio di Ceva. "Siamo orgogliosi di portare avanti e sviluppare questo progetto che pone un'attenzione particolare ai bisogni di bambini e ragazzi e ha come obiettivo prioritario la gestione di uno spazio polifunzionale destinato ad attività educative e ricreative – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Laura Amerio -. Il punto di forza di questa iniziativa è la creazione di una sinergia di gruppo tra i partner del territorio, ciascuno coinvolto secondo le proprie competenze, che porta ad un fine condiviso: il benessere e la crescita personale dei nostri giovani". Si ricorda che l’accesso agli spazi è libero e gratuito. Per informazioni: 338/6142231.