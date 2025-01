Calcio Serie D: poker del Bra al Fossano, il derby è giallorosso

Nessun problema per il Bra nell'anticipo della seconda di ritorno: la capolista fa valere il pronostico e liquida il Fossano aggiudicandosi il derby cuneese disputato al Bravi. Il risultato finale dice 4-1, in virtù delle reti di Minaj, Legal, Giallombardo e Aloia. Di Russo il gol della bandiera fossanese.

Sempre più entusiasmanti i numeri braidesi, alla quarta vittoria di fila, settima nelle ultime otto e sedicesima (su 21) in totale. Fossano a secco di vittorie da ottobre e sempre più in crisi.

Pronti via ed il Bra è in vantaggio. Autore del gol Minaj, al sesto centro in campionato, abile a calciare di prima intenzione un pallone vagante al limite area di rigore. Troppo morbida, nell'occasione, la difesa ospite: Avogadri è subito costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Al minuto 24 arriva il raddoppio. Punizione di Pautassi, Legal corregge di testa ed insacca: 2-0. Nisticò costretto al primo cambio poco dopo la mezz'ora. Esce proprio Legal, al suo posto Giorcelli. In archivio, dopo tre minuti di recupero, un primo tempo controllato agevolmente dai padroni di casa.

La ripresa si apre con Scarpa in sostituzione dell'acciaccato Gabrieli nel Fossano. Dopo dieci minuti finisce anche la partita di Serra, in campo Russo. Al 60' i due nuovi entrati confezionano il gol che dimezza lo svantaggio blues. Scarpa ruba palla a Giorcelli e serve Russo che infila Ribero con un preciso diagonale, 2-1. Dopo qualche minuto di assestamento il Bra riprende a macinare e trova subito il tris. Azione personale di Pautassi che tocca per Giallombardo il cui tiro, seppur contrastato, termina all'angolino basso alla sinistra di Avogadri: 3-1. A venti dal termine Nisticò richiama i diffidati Giallombardo e Gerbino, rimpiazzati da Chiabotto e Tuzza. Pala risponde con Lozza per Benti e Alfieri per Freccero. All'85' Nisticò perde anche Pautassi, entra Zanon (subito pericoloso con un pregevole tiro respinto in corner da Avogadri). Sul conseguente calcio d'angolo, battuto da Tuzza, Aloia realizza il gol del definitivo 4-1.

Il Bra vince, convince ed arriva al big match in casa del Vado di mercoledì nel migliore dei modi. Sette i punti di vantaggio sui liguri, a loro volta vittoriosi per 3-1 contro la NovaRomentin.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Legal (34' Giorcelli), Tos, Sganzerla; Mawete, Giallombardo (70 Tuzza), Gerbino (70' Chiabotto), Perseu, Pautassi (85' Zanon); Aloia, Minaj. A disp: Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Zanon,Sardo, Capraro. All Nisticò

Fossano (3-4-1-2): Avogadri, Gabrieli (46' Scarpa), Rossi, Del Bello; Morganti, Cattaneo, Serra (55' Russo), Berbenni; Freccero (76' Alfieri); Benti (70' Lozza), Andretta. A disp: Cusin, Ghibaudo, Marku, Capitanio. All Pala

Gol: Minaj 4', Legal 24', 60' Russo, 67' Giallombardo, 89' Aloia

Ammoniti: Rossi, Tos, Morganti, Berbenni

Arbitro: Alessio Amadei di Terni, assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Yoan Battan di Trento