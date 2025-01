“Che spettacolo… il Teatro”: a Dogliani i prossimi appuntamenti della rassegna teatrale

La rassegna teatrale di Dogliani “Che spettacolo… il Teatro”, iniziata la scorsa settimana con la comicità di Pippo Bessone e Luca Occelli, riprende venerdì 17 gennaio alle ore 21, presso il teatro Sacra Famiglia con la compagnia teatrale I servi di scena che porteranno sul palco un classico del teatro firmato da Luigi Pirandello dal titolo L’uomo, la bestia e la virtù.

Paolino è un uomo virtuoso ma nasconde una relazione clandestina con la moglie di un capitano rude e infedele, la bestia. Quando lei rimane incinta, Paolino deve convincere il capitano a compiere il suo dovere coniugale per salvare le apparenze.

L'opera è tratta da una novella del 1906, agli albori della produzione dell'autore: segue di poco il primo romanzo, il "Fu Mattia Pascal" del 1904. Lo stesso autore, non definiva l'opera una commedia, ma un dramma morale, in grado di mostrare, tramite il riso, il vuoto della società borghese.

Fin dal titolo l'opera mette in scena il tema centrale dell'autore, la "maschera nuda", il ruolo sociale che siamo costretti a scegliere e sciolto il quale vi è il nulla. L'uomo e la bestia sono, all'apparenza, il raffinato e cinico professore e l'animalesco capitano di vascello, rispettivamente amante e marito della signora Perella, che assume la maschera della virtù. I due ruoli maschili hanno una valenza intercambiabile: il professor Paolino, che si pretende l'uomo, mostrerà il suo lato bestiale nel disperato tentativo di sopravvivenza, cedendo vilmente a ogni degradazione pur di ingannare il rivale ed evitarne la vendetta, in una farsesca sceneggiata attorno alla quale ruota tutta la trama.

La rassegna prosegue con:

VENERDI’ 31 GENNAIO 2025 – h. 21.00

‘N terno au lot

La nuova Filodrammatica Carrucese

Commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini

Nella famiglia di Giuseppe Paradiso tutti sembrano contrari alla mania del capofamiglia: i numeri e il gioco del lotto. A causa di un sogno, il Sig. Pinin gioca tre numeri e nasconde il biglietto in un posto sicuro, anzi sicurissimo. Passa poco tempo e il terno secco esce davvero. I parenti già pregustano una pioggia di soldi che permetterà loro di realizzare i sogni di una vita, ma l’imprevisto è sempre in agguato…

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2025 – h. 21.00

Delitto nella villa in collina

degli Allievi del corso di teatro dell’Associazione Culturale Alfombras

Una commedia in giallo

Lo spettacolo è una commedia con giallo – diretta da Ilva Fontana – che strizza l’occhio alle opere del genere degli anni ‘30 e 40, con uno humor pungente e una messa in scena che si ispira alle avanguardie europee, in particolare al futurismo.

In scena niente è come sembra e lo spettatore viene trascinato dalle battute pungenti che ritraggono una borghesia egoista e vanesia.

VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2025 – h. 21.00

Tre sull’altalena

Compagnia Teatro Marenco di Ceva

Commedia di Luigi Lunari

Tre uomini, un industriale, un professore e un militare, si ritrovano per caso in una stanza, ciascuno convinto di essere lì per ragioni diverse. La situazione si complica quando iniziano a confrontarsi, scoprendo misteriosi collegamenti tra le loro vite e la stanza stessa. L’ambiente, ambiguo e fuori dal tempo, li costringe a riflettere su destino, identità e significato della vita.

DOMENICA 2 MARZO 2025 – h.16.30

Agrabah- Aladdin what if

Once upon a time

Musical

Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se anche uno solo dei personaggi delle fiabe che amate prendesse una decisione diversa? La storia si concluderebbe nello stesso modo o sarebbe del tutto stravolta? Nella caldissima città di Agrabah, i protagonisti della storia originale vivono la loro avventura, ma a un certo punto uno di loro fa una scelta diversa da quella che vi aspettate e, da quel momento, tutto cambia.







Informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica L.Einaudi

Tel. 0173.70210 - whatsapp 334 5629569

Costo: Biglietto singolo intero: 10 €, Biglietto singolo ridotto (fino ai 12 anni): 5 €