Parrucchiere e parrucchieri cuneesi uniti per la solidarietà con "Pieghe di Cuore"

Quattordici parrucchiere e parrucchieri di Cuneo e dintorni uniti per la solidarietà. Domenica 29 marzo si svolgerà l’evento “Pieghe di cuore”, organizzato da Jeannette Parrucchieri (in via XX Settembre 50 a Cuneo) in collaborazione con l’associazione “Il Fiore della Vita Odv”, realtà nata nel 2011 che si occupa di sostenere i bambini che affrontano percorsi di cura oncologici e le loro famiglie. Durante la giornata, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, i parrucchieri e le parrucchiere aderenti offriranno pieghe al prezzo di 20 euro: l’intero ricavato, comprese le altre eventuali ulteriori offerte, sarà devoluto all’associazione.



“Abbiamo pensato a quest’attività per unire i parrucchieri di Cuneo e della zona, per creare una sorta di senso di comunità, ma soprattutto per fare qualcosa di concreto per persone che vivono vere difficoltà e trasformare la nostra professione in un atto di solidarietà collettiva. - spiegano i titolari di Jeannette Giovanni Passaro e Maura Milanesio - L’associazione ‘Il Fiore della vita’ sarà presente per tutta la giornata per illustrare le sue attività, a disposizione di chi vorrà fare una donazione o semplicemente informarsi sul loro lavoro”.



Questi i saloni aderenti, oltre a Jeannette: Rossella Hair & Make up, Maximus, Titti Acconciature, Ricciolando, I Riccioli di Andrea, Creative Team, Gioia dei Capelli, The Queen, Zaira Toselli, Khromia Parrucchieri, Mangani Parrucchieri, Novarmony Parrucchieri, Armonie d’Aria. Sponsor ufficiali dell’evento: F2hp, Genesio, Cutterfly. L’iniziativa si avvale anche della collaborazione di Confartigianato Cuneo, con la sua associazione no profit Donarti ETS.



È possibile prenotare una piega contattando il numero 3391890624 (ma il servizio sarà disponibile anche accedendo direttamente al salone domenica 29 marzo).