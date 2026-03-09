Quattordici parrucchiere e parrucchieri di Cuneo e dintorni uniti per la solidarietà. Domenica 29 marzo si svolgerà l’evento “Pieghe di cuore”, organizzato da Jeannette Parrucchieri (in via XX Settembre 50 a Cuneo) in collaborazione con l’associazione “Il Fiore della Vita Odv”, realtà nata nel 2011 che si occupa di sostenere i bambini che affrontano percorsi di cura oncologici e le loro famiglie. Durante la giornata, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, i parrucchieri e le parrucchiere aderenti offriranno pieghe al prezzo di 20 euro: l’intero ricavato, comprese le altre eventuali ulteriori offerte, sarà devoluto all’associazione.
“Abbiamo pensato a quest’attività per unire i parrucchieri di Cuneo e della zona, per creare una sorta di senso di comunità, ma soprattutto per fare qualcosa di concreto per persone che vivono vere difficoltà e trasformare la nostra professione in un atto di solidarietà collettiva. - spiegano i titolari di Jeannette Giovanni Passaro e Maura Milanesio - L’associazione ‘Il Fiore della vita’ sarà presente per tutta la giornata per illustrare le sue attività, a disposizione di chi vorrà fare una donazione o semplicemente informarsi sul loro lavoro”.
Questi i saloni aderenti, oltre a Jeannette: Rossella Hair & Make up, Maximus, Titti Acconciature, Ricciolando, I Riccioli di Andrea, Creative Team, Gioia dei Capelli, The Queen, Zaira Toselli, Khromia Parrucchieri, Mangani Parrucchieri, Novarmony Parrucchieri, Armonie d’Aria. Sponsor ufficiali dell’evento: F2hp, Genesio, Cutterfly. L’iniziativa si avvale anche della collaborazione di Confartigianato Cuneo, con la sua associazione no profit Donarti ETS.
È possibile prenotare una piega contattando il numero 3391890624 (ma il servizio sarà disponibile anche accedendo direttamente al salone domenica 29 marzo).
Eventi | 09 marzo 2026, 16:44
Parrucchiere e parrucchieri cuneesi uniti per la solidarietà con "Pieghe di Cuore"
Domenica 29 marzo nel salone "Jeannette" di via XX Settembre un evento per raccogliere fondi per Il Fiore della Vita, realtà che sostiene bambini e famiglie impegnati in cure oncologiche
