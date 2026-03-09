“Il Piccolo Principe” sul palco del Don Bosco di Cuneo: incanto e poesia per tutte le età

Con l’arrivo della primavera torna al CineTeatro Don Bosco di Cuneo la rassegna “Spettacolare! – Collezione inverno-primavera 2026”, il cartellone che ogni anno propone al pubblico cittadino una selezione di spettacoli di prosa, musica e arti performative, firmati da compagnie locali e regionali di talento.

Il primo appuntamento, in programma sabato 21 marzo alle ore 21, vedrà salire sul palco “Il Piccolo Principe”, una produzione ArteInVita / Crab Teatro, tratta dal celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo, curato nell’adattamento da Mauro Borra e Stefano Abburà, con la regia di Pierpaolo Congiu, promette un viaggio poetico e visivo nel mondo del piccolo eroe venuto dalle stelle, con scenografie curate da Silvio Papale e Marco Benedetto e musiche originali di Mauro Borra, Stefano Abburà e Davide Borra.

Da anni il Don Bosco offre alla città un doppio cartellone — autunno-inverno e inverno-primavera — per valorizzare le realtà teatrali del territorio, dando spazio a gruppi e compagnie che, pur muovendosi in ambito amatoriale, sanno proporre performance emozionanti e di alto valore artistico.

La collezione di questa stagione comprende sei appuntamenti che spaziano dal teatro di prosa contemporaneo al teatro dialettale, fino a incursioni nel circo e nella musica, confermando la volontà di offrire esperienze culturali adatte a tutti i gusti.

Con una durata di circa 60 minuti e un target consigliato dai 6 ai 13 anni, “Il Piccolo Principe” si preannuncia come un evento capace di conquistare tanto i più piccoli quanto gli adulti, grazie al suo messaggio universale di amicizia, curiosità e amore per la vita.