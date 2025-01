Il male che non c’è: a Santo Stefano Belbo riprendono gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca Civica “Cesare Pavese”

Riprendono con la scrittrice Giulia Caminito gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca Civica “Cesare Pavese” a Santo Stefano Belbo. L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle 18 nella chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo, dove l’autrice presenterà il suo ultimo romanzo Il male che non c’è (Bompiani) intervistata da Lara Martini.

Dopo il successo di L’acqua del lago non è mai dolce, finalista al premio Strega e vincitore del premio Campiello 2021, Caminito torna con un libro sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia che, facendo dell’ipocondria una memorabile protagonista, racconta una generazione che non ha subito guerre o privazioni materiali ma ha avuto in sorte la solitudine della Rete e della precarietà.

Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia politica. Ha esordito con il romanzo La Grande A (Giunti 2016, Premio Bagutta opera prima, Premio Berto e Premio Brancati giovani), seguito nel 2019 da Un giorno verrà (Bompiani, Premio Fiesole Under 40) e da L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani 2021), tradotto in venti paesi.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria San Paolo di Alba.

Ingresso gratuito su prenotazione.