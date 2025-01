Calcio, serie B femminile: torna in campo la Freedom FC Women

Ritorno in campo, fra novità e voglia di vincere. Ricomincia il campionato di Serie B con la quattordicesima giornata: per la sua “prima” del 2025, la Freedom FC Women riceve allo Stadio “Fratelli Paschiero” la Vis Mediterranea fanalino di coda. Un match da non fallire e, soprattutto, da non sottovalutare per le biancoblu, a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 20 ottobre.

Grande la curiosità in casa cuneese per una squadra che si presenta al nuovo anno senza dubbio rinnovata. A partire dalla guida tecnica: debutto, infatti, in panchina per mister Mauro Ardizzone, il quale ha preso, sul campo, le redini del gruppo dallo scorso 2 gennaio. Poi, nel roster: il mercato ha infatti portato in dote quattro arrivi, cioè il terzino sinistro Caterina Fracaros, le attaccanti Giulia Bison e Olamide Adugbe, il ritorno della centrocampista Michela Franco (in uscita già ufficiali gli addii di Angelica Poli e Giorgia Tudisco). Una partita, quindi, importante e con tanti temi di interesse: l'obiettivo, naturalmente, resta il ritorno alla vittoria e cominciare al meglio il 2025, per avvicinare la seconda parte di stagione con spirito positivo.

Freedom FC Women-Vis Mediterranea si giocherà al “Paschiero” di Cuneo domenica 12 gennaio alle 14.30 (con apertura biglietteria alle 13.30): dirigerà l'incontro il sig. Stefano Calzolari di Albenga, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Perri di Lamezia Terme ed Elisa Lavarra di Cosenza.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA (Domenica 12 gennaio ore 14.30)

San Marino Academy-Arezzo (ore 13.30)

Bologna-Cesena

Freedom FC Women-Vis Mediterranea

Genoa-Orobica Calcio Bergamo

Chievo-Hellas Verona

Lumezzane-Pavia Academy

Res Women-Brescia

Ternana-Parma

CLASSIFICA

Parma 36, Ternana 36, Genoa 30, Bologna 25, Chievo 24, Lumezzane 21, Arezzo 19, Freedom FC Women 19, Cesena 18, Brescia 18, Res Women 15, Orobica Calcio Bergamo 14, San Marino Academy 10, Hellas Verona 10, Pavia Academy 10, Vis Mediterranea 1.