Volley A2/F: Akademia Messina-Bam Mondovì 3-1; Coach Basso: "Dobbiamo allungare le performance positive"

La Bam Mondovì lotta con grinta e determinazione, ma torna a mani vuote dalla difficile trasferta in casa dell'Akademia Sant'Anna Messina. Le siciliane di Bonafede si sono imposte per 3-1 in rimonta. Ad aggiudicarsi il primo parziale, infatti, sono state proprio le pumine, in uno dei set giocati meglio in questo campionato.

Puma, dunque, che torna a casa con tanti complimenti, ma ancora una volta a mani vuote. Al termine del match, è giunto in sala stampa l'allenatore Claudio Basso, appena prima di dirigersi verso l'aeroporto Fontanarossa di Catania per il rientro in Piemonte. Ecco cosa ha detto l'allenatore monregalese ai cronisti presenti:

Dopo questa partita in molti si sono chiesti del perchè la classifica del Mondovì sia così deficitaria; Qual è il suo pensiero?:

"Il motivo sta nel fatto che le prestazione non sono state sempre come quella odierna." - ha spiegato ai giornalisti il tecnico del Puma - "Sia oggi, che nel match dell'andata le prestazioni, per approccio e aggressività, sono state interpretate nel modo giusto. Oggi a tratti abbiamo fatto delle cose buone."

Messina ha cambiato qualcosa nel corso del match trovando le soluzioni in panchina. Lei probabilmente non ha potuto fare altrettanto, senza dimenticare che nella sua squadra ci sono tante ragazze giovani, vero?

"Dobbiamo dare tempo a queste ragazze di crescere e fare esperienza, ma purtroppo di tempo non ne abbiamo." - continua Claudio Basso - "Queste prestazioni ci aiutano a capire che abbiamo delle potenzialità per giocare a un certo livello. Sicuramente dobbiamo fare le cose molto bene non solo per alcuni tratti, ma allungare la positività delle nostre performance."

Oggi abbiamo visto una grande Maria Teresa Bosso, è d'accordo? "Abbiamo delle attaccanti che hanno delle qualità e lei non è l'unica." - spiega l'allenatore del Puma - "Ultimamente abbiamo cambiato l'assetto e alcune dinamiche di gioco. Io chiedo a loro di spingere a costo di commettere qualche errore. Oggi lo abbiamo fatto abbastanza bene, ma solo in parte. Spero che questo sia un punto di partenza e una iniezione di fiducia in vista delle prossime gare. Ora inizia la seconda parte del campionato e occorre incamerare punti per la nostra classifica."

