Volley A2M. Cuneo-Fano 3-1, Battocchio: "Sicci? Un rigore a porta vuota, ma bravi tutti" [VIDEO]

Matteo Battocchio si gode la seconda vittoria consecutiva della sua squadra. Lo fa elogiando il gruppo, come giusto sia, ma quando gli chiedi di Daniele Sottile gli si illuminano gli occhi: "A me chiedi di Sicci? È come un rigore a porta vuota. Sta soffrendo tanto perché è un palleggiatore forte con un tipo di gioco e si assume tantissime responsabilità".

Poi allarga i complimenti agli altri giocatori: "Ha fatto bene tutta la squadra, nonostante tantissimi acciacchi che stanno colpendo i ragazzi. Ma ognuno ha messo tanto di se stesso, Non posso chiedere di più a questo gruppo"

