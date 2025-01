Pubblicato il bando 2025 della Fondazione CrSaluzzo: 650mila euro per contributi a progetti del territorio

Quest’anno lo stanziamento complessivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per progetti di terzi è di 650mila euro.

Dopo l’approvazione dello statuto in conformità a quanto previsto, la Fondazione è persona giuridica privata, senza fine di lucro che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, svolgendo la propria azione prevalentemente nel territorio saluzzese.

Nell’esercizio 2025, a seguito dell’approvazione del relativo documento programmatico previsionale, l’ente realizzerà le proprie finalità istituzionali affiancando ai propri progetti il finanziamento di progetti proposti da soggetti terzi, come previsto dal regolamento interno.

I progetti proposti dovranno rientrare nei seguenti settori di intervento: settori “rilevanti, che prevedono fondi per “Arte, Attività e Beni Culturali” per l’importo complessivo di 150.000 euro; per il settore “Educazione, Istruzione e Formazione” sono stanziati 180.000 euro; per la “Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa” sono disponibili 50.000 euro; per lo Sviluppo Locale 70.000 euro.

La Fondazione mette inoltre a disposizione 90mila euro per l’Assistenza agli Anziani; per il Volontariato, Filantropia e Beneficenza 90.000 euro e per l’Attività Sportiva 20.000 euro.

Le richieste di finanziamento dei progetti dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma online attiva sul sito internet istituzionale www.fondazionesaluzzo.it entro e non oltre il 31 marzo.

Il regolamento e le istruzioni per la presentazione delle richieste alla Fondazione bancaria presieduta attualmente da Mario Anselmo sono consultabili sul sito istituzionale dell'ente.