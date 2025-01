Frassino, fiorite le rose che fanno da cornice al quadro del medico Silvio Galvagno

Le rose fiorite il 10 di gennaio, in pieno inverno, non sono uno spettacolo di tutti giorni: fanno da cornice al quadro che ricorda il grande medico Silvio Galvagno di Manta.



Il dipinto, realizzato dall’artista verzuolese Sandro Midulla, è posto nella centrale piazza Marconi (sulla facciata del Bed&Breakfast Barba Bertu) ed è stato inaugurato in una riuscita festa solidale che si è svolta sabato 20 luglio 2024. Il quadro riporta una toccante riflessione del grande medico che aveva curato gli ‘ultimi’ in diversi angoli del pianeta: “L’Africa è un crogiolo di perle rare e preziose per la vita: per scoprirle, devi avere l’umiltà di cercare le persone più insignificanti”.