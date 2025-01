Gabriella Bonino, il talento di Castagnito brilla a "Io Canto Senior"

Dopo il successo di Simone Grazioso a Master Chef, un’altra rappresentante di Langhe e Roero si fa notare in TV. Gabriella Bonino, 51 anni, di Castagnito, assistente scolastica ad Alba, ha debuttato a Io Canto Senior, il talent musicale di Mediaset condotto da Gerry Scotti.

La sua interpretazione di "E dimmi che non vuoi morire" di Patty Pravo non ha convinto pienamente giuria e pubblico, relegandola al ballottaggio. Chiamata a sfidarsi con un'altra concorrente su "Mariposa" di Fiorella Mannoia, Gabriella ha mostrato intensità e passione, ma è stata superata per pochi punti. Il colpo di scena, però, è arrivato dal voto del pubblico in sala, che l’ha premiata ribaltando il risultato e qualificandola per la prossima puntata, in onda venerdì su Canale 5. Ora Langhe e Roero fanno il tifo per lei.