Acqua Eva Fonti Alta Valle Po S.p.A. diventa Società Benefit: un impegno concreto per il futuro e per le persone

Fonti Alta Valle Po S.p.A., azienda imbottigliatrice del marchio Acqua Eva, ha deciso di compiere un passo importante, diventando formalmente Società Benefit. L’Italia è stato il primo Paese ad istituire la figura giuridica della Società Benefit e Fonti Alta Valle Po S.p.A. è lieta di essere entrata a far parte di questa crescente rete di aziende, che sta ripensando il modo di fare impresa.Si tratta di un vero e proprio balzo in avanti per Fonti Alta Valle Po S.p.A., dal punto di vista della sostenibilità, nel suo significato più ampio.

Questa scelta si rivela come un’evoluzione naturale di un percorso durato anni, in cui i valori stessi che definiscono questa forma di impresa risiedono in Fonti Alta Valle Po S.p.A. sin dal primo anno di attività. Sin dal principio, l'azienda ha concentrato la propria attenzione sull'ambiente, sul territorio e sulle persone, sostenendo iniziative locali, enti e organizzazioni. Ha lavorato a favore della comunità locale, ponendosi obiettivi chiari e adottando strategie orientate al benessere umano e ambientale.

«Questa scelta nasce dalla ferma volontà di concretizzare il nostro impegno di sempre verso la sostenibilità, integrando i principi di responsabilità sociale e ambientale nel cuore dell’azienda, ovvero, nel nostro statuto, lasciandolo in eredità alle generazioni future» dichiara Gualtiero Rivoira, Amministratore Delegato di Fonti Alta Valle Po S.p.A.

La qualità di Acqua Eva non si misura solo attraverso le sue caratteristiche, ma anche tramite l’impatto che le scelte aziendali hanno sull'ambiente, sulle comunità locali e sulle persone con cui l’azienda si confronta ogni giorno. Diventare una Società Benefit si pone quindi come un passo decisivo per formalizzare e rendere strutturale questo impegno, trasformandolo nel DNA stesso dell’azienda.

Il percorso mirerà a diversi obiettivi, tutti già intrinsechi nella natura della società, ma sempre perseguibili al fine di migliorare l’impegno profuso:

preservare la natura gestendo con cura ed in modo sostenibile le risorse affidate, promuovendola protezione della biodiversità circostante e minimizzando l’impatto ambientale dell’attività di imbottigliamento, attraverso la ricerca di soluzioni innovative;

tutelare la comunità locale attraverso un dialogo continuo e proattivo con il territorio, collaborando con organizzazioni ed enti no profit per promuovere iniziative in linea con i valori del brand, al fine di generare un impatto positivo e sostenibile;

promuovere il benessere, la salute e la sicurezza dei dipendenti attraverso un ambiente di lavoro confortevole, con tutti i locali riscaldati e climatizzati, oltre a processi dedicati, e supportare lo sviluppo del loro potenziale umano e professionale in un contesto aziendale stimolante ed inclusivo;

«Ogni giorno – aggiunge ancora Rivoira – con le nostre scelte e azioni, vogliamo dimostrare che è possibile fare business in modo diverso, generando valore condiviso per l’ambiente, le persone e le comunità. Siamo pronti a percorrere insieme questo viaggio, con l’ambizione di costruire un futuro più sostenibile e responsabile».

Questo percorso è iniziato e prosegue, affiancati dall’esperienza di JOIN GROUP Società Benefit di business advisory.