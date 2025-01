Il prezzo di Solana potrebbe vedere un rimbalzo, mentre Solaxy raggiunge i 10 milioni di dollari in prevendita

Nell’ultimo mese il prezzo di Solana ha perso circa il 20% del suo valore. Un trend ribassista che si è consolidato durante il recente calo del mercato, simile ai ribassi osservati in tutte le criptovalute, da Bitcoin alle meme coin come Dogecoin.

Il popolare analista di criptovalute Ali Martinez ha pubblicato sul suo profilo X un grafico di Solana diventato virale, condividendo intuizioni sui potenziali movimenti di prezzo di SOL nel prossimo futuro. Sembrerebbe infatti che SOL sia vicino a un rimbalzo, che potrebbe essere ulteriormente spinto verso l’alto dall’arrivo della prima Layer-2 per Solana, rappresentata dal progetto Solaxy attualmente con il token nativo SOLX in prevendita. Molti investitori si stanno posizionando sul token al miglior prezzo possibile, la presale ha infatti già raggiunto 10 milioni di dollari in finanziamenti.

Vai alla presale di Solaxy

L’analisi del prezzo di Solana

Attualmente, stando al grafico di Ali Martinez, il prezzo di SOL sta formando un pattern a triangolo simmetrico. Questo pattern emerge da linee di tendenza convergenti: una linea di resistenza discendente che forma il limite superiore e una linea di supporto ascendente che crea il limite inferiore. Man mano che il prezzo di Solana si avvicina al vertice del triangolo, si osserva un comportamento tipico di consolidamento, con la volatilità in diminuzione.

Martinez evidenzia due livelli di prezzo cruciali nella sua analisi: resistenza a 214$ e supporto a 183$. La resistenza superiore è allineata con il livello di ritracciamento di Fibonacci dello 0,618, mentre il supporto si trova appena sopra il livello di Fibonacci dello 0,236. Secondo Martinez, una rottura sopra 214$ potrebbe innescare un movimento al rialzo del 40%, mentre una discesa sotto 180$ potrebbe portare a un calo del 40%.

Il triangolo simmetrico suggerisce che Solana sta avvicinandosi a un momento decisivo. Se SOL supera i 214 dollari, il prezzo potrebbe mirare al livello di Fibonacci dello 0,786 a 234,97$, potenzialmente estendendosi fino a circa $300. Ciò rappresenterebbe, di fatto, un aumento del 40%. Al contrario, una discesa sotto i 180$ potrebbe vedere SOL testare livelli di supporto più bassi, con il ritracciamento di Fibonacci allo 0% a 155$ e possibilmente estendendosi verso 110$.

Attualmente scambiato a 182$, SOL si trova molto vicino al limite inferiore del triangolo, vicino al livello di Fibonacci dello 0,382, rendendo il supporto particolarmente significativo. Il mercato sembra in attesa di un chiaro segnale direzionale. Con un trend ribassista e un prezzo in calo del 19,53% nell’ultimo mese, sembra difficile che Solana riesca a ripartire in questo specifico momento ed è molto più probabile una discesa sotto al limite previsto da Martinez. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con l’arrivo del nuovo token SOLX, che fungerà da chiave di volta per il lancio della prima Layer-2 su Solana.

La prima L2 Solana: Solaxy e il token SOLX

Le Layer-1 sono ormai storia del passato e ciò è ampiamente dimostrato dalla loro lentezza che rende le operazioni su blockchain estremamente costose. Non solo, Solana sta affrontando problemi legati alle numerose transazioni fallite. Per ovviare a questo problema, uno dei metodi concepiti dal team di sviluppo di Solaxy è il trasferimento di parte delle transazioni, organizzate in pacchetti, sulla rete Layer-2 Solaxy.

Quest’ultima avrà un potenziale multi-chain, pertanto una migliore scalabilità con costi di commissione ridotti. Risolvendo i punti deboli che stanno affliggendo Solana, potrebbe lanciare un nuovo trend per la blockchain, migliorando la sua appetibilità agli occhi degli investitori. Se i movimenti recenti parlano di una pressione di vendita di SOL, l’arrivo di Solaxy potrebbe invertire questa tendenza.

La presale di SOLX sta attirando l’attenzione degli investitori legati al mondo delle meme coin, ma non solo. I trader più esperti riconoscono il valore di Solaxy, così come si può vedere dai risultati finora raggiunti dal progetto. La prevendita ha già raccolto più di 10 milioni di dollari, un importo notevole che parla chiaro: SOLX potrebbe migliorare la resa di Solana e al tempo stesso realizzare ritorni per i detentori del token.

Con una roadmap solida e un protocollo di staking remunerativo, Solaxy è un progetto da monitorare e tenere d’occhio. Chi blocca i token acquistati in questo momento, può ottenere un APY superiore al 340%, con un rendimento passivo annuale superiore alla media.

Vai alla presale di Solaxy