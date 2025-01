A Borgo San Dalmazzo una mostra su Martin Luther King

Dal 16 gennaio al 2 febbraio, la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo ospita la mostra fotografica "Martin Luther King - La lotta nonviolenta per la libertà".



La mostra, presentata dal Centro Studi per la Pace Odv di Demonte con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e la collaborazione della Cattedra Unesco di Valencia, permette di percorrere le fasi salienti della vita di Martin Luther King, leader della nonviolenza e del movimento per i diritti civili. Attraverso i collegamenti con QR Code e brevi raccolte di immagini è possibile verificare quanto del pensiero nonviolento sia effettivamente ad oggi realizzato.



L’inaugurazione è programmata per giovedì 16 gennaio alle ore 17.30. L’allestimento sarà a disposizione del pubblico negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19, il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30).



Per informazioni: segreteria@centrostudiperlapace.it