Il mito sciistico della “Valanga Azzurra” rivive sul grande schermo a Saluzzo

Dopo essere stato trasmesso su Rai3 lo scorso lunedì 30 dicembre il docufilm di Giovanni Veronesi 'La valanga Azzurra' sarà proiettato stasera, lunedì 13 gennaio alle 21 nell’ambito della rassegna 'Lunedì cinema' organizzata dall'associazione Ratatoj al teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Ospiti della serata il saluzzese Paolo De Chiesa che aveva fatto parte della Valanga Azzurra a metà degli anni ’70 ed era il componente più giovane. De Chiesa racconterà anche degli aspetti sconosciuti della sua carriera sciistica iniziata da bambino sulle nevi di Crissolo in alta valle Po, alle pendici del Monviso.

Oltre a De Chiesa, oggi giornalista e commentatore sportivo per la Rai, parteciperà alla serata anche il regista Paolo Veronesi e Piero Gros, celebre campione del mondo di sci alpino nel 1974 e vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Innsbruck del 1976.

Il docufilm in cui lo stesso regista Giovanni Veronesi, che vanta un passato agonistico da sciatore, è protagonista della interviste assieme al giornalista Lorenzo Fabiano, ripercorre la straordinaria avventura della squadra italiana di sci alpino degli anni ’70, guidata dal carismatico Mario Cotelli assieme a Oreste Peccedi.

Con campioni del calibro di Gustav Thöni e Piero Gros, il documentario celebra i trionfi che hanno scolpito il nome dell’Italia nella storia dello sport: cinque Coppe del Mondo e un’infinità di medaglie, tra successi olimpici e mondiali.

Non manca anche un’intervista allo svedese Ingemar Stenmark che con 86 successi (46 in slalom gigante e 40 in slalom speciale), ottenuti tra il 1974 e il 1989, è lo sciatore più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino maschile.

Il film offre uno sguardo intimo e avvincente sulle rivalità, le tensioni e i sacrifici che hanno reso questa squadra una leggenda, arricchendosi di testimonianze esclusive dei protagonisti.

Giovanni Veronesi, con il suo tocco personale, racconta la sua esperienza da giovane appassionato, ricostruendo il percorso epico di questa squadra, dai primi successi al suo ineluttabile tramonto.

Massimiliano Flora presidente dell’associazione Ratatoj: “L’idea di aprire la stagione invernale della rassegna ‘Lunedì cinema’ con una storia di montagna e di successi sportivi ci è sembrata un’idea vincente.

Attraverso la collaborazione del Comune di Saluzzo e del sua assessora alla cultura Attilia Gullino siamo riusciti ad organizzare questo evento”.

Il costo del biglietto è di 7 euro, gratuito per i soci Arci.

Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera Arci 2024/2025 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.