L'eco dell'impegno nella lotta al Parkinson di Alassio arriva negli USA: l'evento segnalato dal sito della Michael J. Fox Foundation

È arrivata fino in America la notizia della giornata che la Città di Alassio dedica alla malattia di Parkinson, in programma martedì 27 maggio. L’evento è stato infatti pubblicato – con link diretto alla pagina corrispondente del portale turistico del Comune, VisitAlassio - sul sito della Michael J. Fox Foundation, considerata la più autorevole al mondo in questo ambito e creata dal celebre attore, notoriamente affetto da Parkinson, per sensibilizzare il pubblico sulla lotta alla malattia.

https://www.michaeljfox.org/find-fundraiser-or-event

La giornata sarà strutturata come segue: al mattino, a partire dalle ore 8.30 presso il Palalassio, si terrà una dimostrazione di Attività Fisica Adattata (AFA Parkinson) per malati di Parkinson con gli specialisti di neuroriabilitazione Beccy Oliver, Annie Rainbow, Emma Bracher e Marian Mocanu. Nel pomeriggio, alle ore 17, l’Auditorium della Biblioteca Civica ospiterà il convegno medico-scientifico "Parkinson e attività fisica - Moving together", diretto dal dottor Tiziano Tamburini, referente dell’ambulatorio per la malattia di Parkinson e s. extrapiramidali presso la S.C. Neurologia dell’Ospedale S. Corona nonché responsabile scientifico dell’incontro. Prenderanno parte al convegno anche illustri esperti britannici di neuroriabilitazione, tra cui Beccy Oliver, Annie Rainbow ed Emma Bracher, oltre al chinesiologo Marian Mocanu, ai fisiatri Antonella Garnero e Carmelo Lentino, e al neurologo Franco Bruno Grassi.

“Dopo la gara benefica di golf ‘Alassio for Parkinson’, che si è svolta domenica scorsa presso il Golf Club di Garlenda, siamo profondamente onorati di dedicare un’intera giornata a queste tematiche, con una sessione di Attività Fisica Adattata e il prestigioso convegno medico-scientifico diretto dal dottor Tiziano Tamburini, che ha reso possibile accogliere esperti di fama internazionale nella nostra città - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti -. Si tratta di un’occasione straordinaria per promuovere e valorizzare l’importante progetto AFA Parkinson, che vede la sinergia tra il nostro Assessorato allo Sport, il Distretto Sanitario ASL 2 Albenganese, Gesco e l’ASD ‘In Movimento’. Ricordo con entusiasmo quando, ormai alcuni anni fa, il dottor Marian Mocanu mi parlò per la prima volta di questo progetto, che sta dando risultati davvero positivi, coinvolgendo un numero crescente di pazienti e territori. Lo voglio quindi ringraziare sentitamente per l’impegno, la competenza e la passione con cui continua a portare avanti questo percorso. La notizia della pubblicazione del nostro evento sul sito della Michael J. Fox Foundation ci riempie di gioia e di orgoglio. Ci auguriamo di poter accogliere in una prossima occasione anche i referenti di questa istituzione di massimo rilievo mondiale.”

“La malattia di Parkinson - sottolinea il dottor Tiziano Tamburini - è una sindrome complessa caratterizzata da un progressivo deterioramento della capacità motoria fino ad una compromissione dell’autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione, oltre alla presenza di sintomi non motori. Il neurologo dispone di terapie sempre più innovative che possono consentire un’ottima gestione dei sintomi, ma l’attività fisica riveste un ruolo molto importante e scientificamente dimostrato lungo tutte le fasi di malattia”.

Presso il territorio della ASL2 è stato così attivato da alcuni anni un progetto di Attività Fisica Adattata specifico per pazienti affetti da sindromi parkinsoniane, condotto da personale esperto nella riabilitazione del Parkinson secondo le più avanzate tecniche basate sull’evidenza scientifica italiana e internazionale.

“Il nostro progetto - prosegue il dottor Tamburini - è unico nella regione Liguria, e vede coinvolti 6 comuni, tra cui Alassio, gli uffici di fisioterapia domiciliare di Albenga, Finale Ligure e Savona e l'ASD “In Movimento”, e raccoglie ad oggi più di 130 pazienti, una numerosità che rappresenta la seconda realtà italiana per tipologia di attività, in maggioranza afferenti all’Ambulatorio per i disturbi del movimento dell’Ospedale Santa Corona e provenienti anche dal presidio di Savona e in alcuni casi dal territorio imperiese. I pazienti hanno un elevato grado di soddisfazione nei confronti dell’attività fisica che viene loro proposta e lo dimostra l’aderenza al trattamento che riscontriamo. Il 27 maggio i pazienti avranno la possibilità di svolgere una seduta di attività fisica sotto la guida non solo del nostro chinesiologo Marian Mocanu, ma insieme con la partecipazione di fisioterapiste di comprovata esperienza nella neuroriabilitazione provenienti dal Regno Unito. Nel corso dell’incontro previsto per il tardo pomeriggio, i pazienti avranno inoltre l’opportunità di assistere ad un programma scientifico con interventi di alto livello a cura di esperti nazionali e internazionali che ringrazio per aver accettato il mio invito a portare il loro prezioso contributo in questa sede”.

La giornata è inserita nell'ambito della manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.