Provincia, Odg di Patto Civico per esenzione o riduzione dei pedaggi sulla A6 da Mondovì a Savona

E' stato protocollato stamattina in Provincia di Cuneo l'Ordine del Giorno promosso dal gruppo consiliare "Patto Civico per la Granda" in Consiglio Provinciale avente ad oggetto la richiesta di esenzione o quantomeno una sensibile riduzione del pedaggio della autostrada A6 Torino Savona nel tratto da Mondovì a Savona a causa dei molteplici cantieri che contemporaneamente insistono sullo stesso e che causano intollerabili disagi a chi percorre tale arteria autostradale, con negative conseguenze per molteplici settori dell'economia della Granda, oltreché per i tanti pendolari e/o viaggiatori che ogni giorno vi transitano.

Pur riconoscendo l’importanza e l’assoluta necessità di mantenere in sicurezza tale tratto di autostrada, occorre evidenziare che tale situazione genera ormai da un tempo considerevole enormi disagi alla circolazione, che rendono estremamente gravosa la percorrenza di tale arteria autostradale, derivandone il riversarsi del traffico (leggero e pesante) sulle alternative strade statali e provinciali. Risulta, quindi, evidente che sia necessario individuare soluzioni che attenuino i disagi causati al nostro territorio ed ai cittadini dalla compresenza di numerosi interventi manutentivi molto invasivi.

"Siamo convinti - commentano i Consiglieri Provinciali Pietro Danna, Silvano Dovetta, Vincenzo Pellegrino e Ivana Casale - che dal Consiglio Provinciale, e grazie all'impegno che senza dubbio il Presidente Robaldo potrà mettere in campo, possa nascere una valida iniziativa che coinvolga vari attori istituzionali e politici al fine di sensibilizzare il concessionario della A6 in merito al fatto che la situazione è diventata insostenibile, specie con riferimento al tratto Mondovì-Savona. Riteniamo che la sospensione, o quantomeno la forte riduzione, dei pedaggi su tale tratto sia una proposta di buon senso che possa parzialmente compensare i viaggiatori che ogni giorno si trovano ad affrontare i disagi causati dai molti cantieri in essere, anche considerata l'importanza di tale arteria di collegamento per la Provincia di Cuneo specie alla luce della perdurante chiusura del Tunnel di Tenda. Pertanto proporremo al Consiglio questo Ordine del Giorno confrontandoci con le altre forze politiche che stanno promuovendo simili iniziative sul medesimo tema: riteniamo che sia una tematica sulla quale occorra lavorare insieme, al di là delle legittime appartenenze partitiche.".