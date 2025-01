Al CFP di Mondovì il primo corso sull’Intelligenza Artificiale: "Dalla teoria alle soluzioni per la vita quotidiana"

L’Intelligenza Artificiale (IA) è sempre più presente nella nostra quotidianità, rivoluzionando settori come la tecnologia, i servizi e persino le abitudini domestiche. Comprenderne il funzionamento è diventato essenziale per rimanere al passo con i suoi sviluppi e scoprire come sfruttarne le potenzialità in modo pratico e strategico.



Per rispondere a questa crescente necessità, il CFP Cemon ha inserito nella propria offerta formativa un nuovo corso dedicato a chi desidera conoscere e utilizzare al meglio questa innovativa tecnologia. Il corso, pensato per un pubblico ampio, si terrà in orario serale, favorendo la partecipazione anche di chi lavora.



Durante il percorso, i partecipanti approfondiranno l’evoluzione storica dell’Intelligenza Artificiale, i suoi principi fondamentali e le basi teoriche che ne consentono il funzionamento. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi e all’utilizzo degli strumenti, grazie a esempi pratici e applicazioni reali.



Docente ed orari

Il corso sarà guidato da Paolo Canella, esperto del settore, che offrirà un approccio pratico e coinvolgente attraverso un ricco set di esercizi e progetti aggiornati, da svolgere sia in aula che a casa.



Le lezioni si terranno a partire dal 22 Gennaio ogni mercoledì sera, dalle 19:00 alle 22:00, un orario pensato per garantire la massima flessibilità ai partecipanti.



Per maggiori dettagli e riservare uno degli ultimi posti disponibili o prenotarsi per la prossima edizione, è possibile contattare il numero 0174 42135 o visitare il sito https://cfpcemon.it/v/formazione/intelligenza-artificiale-dalla-teoria-alle-soluzioni-per-la-vita-quotidiana