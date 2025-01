Hockey, ricco week end di eventi per la Lorenzoni

Ricco di eventi l' ultimo weekend che ha visto riposare la Lorenzoni in Elite, ma che ha registrato parecchi impegni agonistici e non. Intanto la rielezione del proprio presidente Giuseppe Calonico quale consigliere federale che a Roma ha confermato il suo incarico con la squadra del rieletto presidente Sergio Mignardi.

In contemporanea a Walcz in Polonia le azzurrine under 21con tra le file le nero-turchesi Sabina Chiesa, Veronika Bassi e Rebecca Piccolo, grazie alla vittoria sulla Svizzera, al pareggio con la Turchia si attestavano al quarto posto alle spalle di Austria, Polonia e Crozia.

Nel campionato under 16, in ultimo, con due nette vittorie per 2 a 0 le Lorenzine di Marco Garbaccio hanno battuto Valchisone e Cus Torino e si sono qualificate per lo spareggio del 19 gennaio a Bra per proseguo del campionato in vista di un auspicabile conquista della finale.Gruppo giovane, ma in netto crescendo che oggi ha visto andare in goal Camilla Brambati (doppietta) Marta Raimo e Cassandra Borrelli.